Марш к Арктике: Трамп готов взять новые территории

Поначалу это выглядело как анекдот. Потом показалось несмешной шуткой. Сейчас же все вполне серьезно воспринимают экспансивные настроения нового американского президента.
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