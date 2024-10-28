В США раскрыли главный страх Европы из-за Украины

Несмотря на обещания лидеров европейских государств поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», перспектива такой поддержки становится менее вероятной в силу целого ряда факторов: от внутренней усталости до возможного возвращения Дональда Трампа в Белый дом, сообщает газета Washington Post.