УФАС в Новосибирске начало проверку подорожания куриного мяса на 43,7%

С января по ноябрь 2023 года охлаждённые куры выросли в цене со 167 до 261 рубля за килограмм.В Новосибирске УФАС начало проверку роста цен на куриное мясо, которое с начала 2023 года стало дороже на 43,7%.
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