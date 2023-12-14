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УФАС в Новосибирске начало проверку подорожания куриного мяса на 43,7%

УФАС в Новосибирске начало проверку подорожания куриного мяса на 43,7%

С января по ноябрь 2023 года охлаждённые куры выросли в цене со 167 до 261 рубля за килограмм.В Новосибирске УФАС начало проверку роста цен на куриное мясо, которое с начала 2023 года стало дороже на 43,7%.

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