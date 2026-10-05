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Екатеринбуржец тайно работал на СБУ и обещал «слить» российских ученых

Суд вынес приговор жителю Екатеринбурга Павлу Падерину, признав его виновным в сотрудничестве со Службой безопасности Украины.

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