Рябков: РФ готова выслушать предложения Трампа по Украине при их поступлении

Россия готова выслушать предложения победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, однако простого решения этой проблемы не существует, сообщил в беседе с "Интерфаксом" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.