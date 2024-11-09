Рябков: РФ готова выслушать предложения Трампа по Украине при их поступлении

Россия готова выслушать предложения победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, однако простого решения этой проблемы не существует, сообщил в беседе с "Интерфаксом" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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