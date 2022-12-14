5 трав и специй, которые защитят от «зимних» болезней

Мы привыкли использовать травы и специи в кулинарии, но с древних времен они применялись ещё и для лечения различных заболеваний – которых в холодное время года немало! Какие травмы и специи помогут профилактике простуд и как их правильно применять? Шалфей 🔥 Срочная новость: Глава МИД Германии объявила о войне в прямом эфиреЧто это? Шалфей — пряная трава, которую часто добавляют в мясные и овощные блюда, но многие не догадываются о пользе шалфея в борьбе с простудными заболеваниями и болезнями горла.