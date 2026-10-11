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Samsung прогнозирует рекордную квартальную прибыль на фоне бума ИИ

Samsung прогнозирует рекордную квартальную прибыль на фоне бума ИИ

Samsung Electronics предварительно оценила операционную прибыль за третий квартал 2026 года в 107,4 трлн южнокорейских вон, или около $80,17 млрд.

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