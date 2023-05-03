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Продажи препарата ФМБА от коронавируса «Мир 19» начнутся в конце мая

Продажи препарата ФМБА от коронавируса «Мир 19» начнутся в конце мая

Препарат для лечения коронавирусной инфекции «Мир 19» поступит в российские аптеки к концу мая. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), которое является разработчиком лекарства.

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