Продажи препарата ФМБА от коронавируса «Мир 19» начнутся в конце мая

Препарат для лечения коронавирусной инфекции «Мир 19» поступит в российские аптеки к концу мая. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), которое является разработчиком лекарства.
Препарат для лечения коронавирусной инфекции «Мир 19» поступит в российские аптеки к концу мая. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), которое является разработчиком лекарства.
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