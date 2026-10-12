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Воронежские новости

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Тимур Турлов выводит цифровые сервисы Freedom Holding на рынок облигаций

Тимур Турлов выводит цифровые сервисы Freedom Holding на рынок облигаций

Freedom Holding Corp. запустит долговую программу объемом до $1 млрд для Arbuz, Ticketon Events и Aviata, что позволит им привлечь больше средств на операционные нужды.

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