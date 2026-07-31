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Куринный: право получить землю даром имеют многодетные семьи и герои РФ

Куринный: право получить землю даром имеют многодетные семьи и герои РФ

Многодетные семьи, герои Советского Союза, герои России, полные кавалеры ордена Славы, герои Труда и матери-героини могут рассчитывать на предоставление бесплатного земельного участка, напомнил заместитель председателя Комитета ГД по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ).

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