Куринный: право получить землю даром имеют многодетные семьи и герои РФ

Многодетные семьи, герои Советского Союза, герои России, полные кавалеры ордена Славы, герои Труда и матери-героини могут рассчитывать на предоставление бесплатного земельного участка, напомнил заместитель председателя Комитета ГД по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ).
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