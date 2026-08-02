Медвежий угол
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Медвежий угол

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Флаг как коврик: следователи выясняют, был ли злой умысел у Мусаевой и её братьев

Флаг как коврик: следователи выясняют, был ли злой умысел у Мусаевой и её братьев

Арт-видео.инфо Во время плановой проверки соблюдения миграционного законодательства в одном из жилых домов Нижегородской области инспекторы зашли в комнату.

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Комментарии
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ХЛ
Халиуллина Лена
Надругательством также является то что флаг изображен на коврике ,которы стелится на пол( не на стену ж прорезиненное изделие вешать предназначено).Ведь это неткань не для флага,об такую ткань,из чего изготовляют флаги ни полы не помыть,ни под ноги постелить. Моё мнение такое: наказать по всей строгости закона не только тех кто под ноги изображение флага использовал,но и производителя данной продукции,производителя лишить лицензии и пустить по миру,мигрантов выдворить ,дорогу домой пусть оплатит работодатель.
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1 м.
валентина григорьевна
Однозначно, враги!
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1 м.
Сергей Трофимов
выбрасывать таких гадов из России а лучше этих мусульманофашистов расстреливать без суда и следствия в первую очередь баб
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1 м.