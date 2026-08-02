Флаг как коврик: следователи выясняют, был ли злой умысел у Мусаевой и её братьев

ХЛ

Халиуллина Лена

Надругательством также является то что флаг изображен на коврике ,которы стелится на пол( не на стену ж прорезиненное изделие вешать предназначено).Ведь это неткань не для флага,об такую ткань,из чего изготовляют флаги ни полы не помыть,ни под ноги постелить. Моё мнение такое: наказать по всей строгости закона не только тех кто под ноги изображение флага использовал,но и производителя данной продукции,производителя лишить лицензии и пустить по миру,мигрантов выдворить ,дорогу домой пусть оплатит работодатель.