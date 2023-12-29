Родители осудили няню, которая съела два куска пиццы, купленной для детей

Няни должны быть очень гибкими, ведь они приходят в чужое пространство со своими правилами. Они также присматривают за чужими детьми, и им необходимо адаптировать свой подход к конкретному стилю воспитания.
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