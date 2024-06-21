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В Охотске учитель будет привлечен к ответственности за применение силы к ученику

В Охотске учитель будет привлечен к ответственности за применение силы к ученику

В результате проверки, проведенной прокуратурой, учитель одной из школ Охотского района был привлечен к дисциплинарной ответственности за применение силы в отношении ученика.

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Комментарии
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Александр Лагуткин
Они специально доводят учителя, снимая всё это на камеру. Это вместо развлечения у этих придурков.  Учителя и так бегут из школ из-за &quot;оптимизаций&quot; наших либералов и обнаглевшего молодого поколения.
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15 час.
Владимир Нелюбин
Систему образования надо менять..и начинать надо c пенделя министру образования...
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15 час.
Eduard
Учитель всегда прав,какие теперьь &quot;ученики&quot; вы знаете.Это толпа придурков которым учится не надо,лучще вейпы,пиво и драки!
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14 час.

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