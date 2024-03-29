10 блюд, которые ненавидит cовременная молодежь, но обожают их родители

Silver Kont

Полная туфта, а не статья! На природе улетает всё, ещё и добавки просят... Если только зажравшиеся выблядки, не слезающие с диванов и не расстающиеся со смартфонами, нос воротят, то это проблемы пидарасов, во всём подражающие толстожопым разожравшимся пиндосам... Ничего, проголодаются, и не то умнут...