Блогер Татьяна Сатурина совершила провокационный вброс, сообщив, что сало, лечо и горчицу способны есть только деды и бумеры.
10 блюд, которые ненавидит cовременная молодежь, но обожают их родители
Комментарии
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1941-1945
Зажралась гнилыми БАНАНАМИ Вот и факты От ПОМОЙНОЙ
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10 час.
Silver Kont
Полная туфта, а не статья! На природе улетает всё, ещё и добавки просят... Если только зажравшиеся выблядки, не слезающие с диванов и не расстающиеся со смартфонами, нос воротят, то это проблемы пидарасов, во всём подражающие толстожопым разожравшимся пиндосам... Ничего, проголодаются, и не то умнут...
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7 час.
саша дмитренко
да просто появился выбор!!! потому и кажется что совковую еду меньше любят)))))
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5 час.
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