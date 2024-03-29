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  • Silver Kont
    Полная туфта, а не статья! На природе улетает всё, ещё и добавки просят... Если только зажравшиеся выблядки, не слеза...10 блюд, которые ...

10 блюд, которые ненавидит cовременная молодежь, но обожают их родители

10 блюд, которые ненавидит cовременная молодежь, но обожают их родители

Блогер Татьяна Сатурина совершила провокационный вброс, сообщив, что сало, лечо и горчицу способны есть только деды и бумеры.

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Комментарии
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1941-1945
Зажралась гнилыми БАНАНАМИ Вот и факты От ПОМОЙНОЙ
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10 час.
Silver Kont
Полная туфта, а не статья! На природе улетает всё, ещё и добавки просят... Если только зажравшиеся выблядки, не слезающие с диванов и не расстающиеся со смартфонами, нос воротят, то это проблемы пидарасов, во всём подражающие толстожопым разожравшимся пиндосам... Ничего, проголодаются, и  не то умнут...
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7 час.
саша дмитренко
да  просто  появился  выбор!!! потому  и  кажется  что  совковую  еду  меньше  любят)))))
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5 час.

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