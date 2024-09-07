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Москвичи смогут встретиться с известными людьми 7 и 8 сентября в рамках «Территории будущего. Москва 2030»

Москвичи смогут встретиться с известными людьми 7 и 8 сентября в рамках «Территории будущего. Москва 2030»

Москвичи и гости города смогут встретиться с олимпийской чемпионкой и мировой звездой фигурного катания Аделиной Сотниковой, знаменитым российским диджеем DJ Groove, актерами театра и кино Андреем Чернышовым и Станиславом Бондаренко.

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