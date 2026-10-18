В тушении пожара в частном доме Брянска было задействовано пять единиц пожарной техники.Сегодня, 18 октября, в Главное управление МЧС России по Брянской области поступил сигнал о возгорании в частном жилом доме, расположенном в Фокинском районе Брянска на улице Киевской.
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