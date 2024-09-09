Герой России Игорь Родобольский умер в возрасте 64 лет

Герой России, летчик-снайпер Игорь Родобольский умер в возрасте 64 лет. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщили в аппарате полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.
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