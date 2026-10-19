Суд в Гродненской области взыскал с предприятия 14,1 тыс. рублей в пользу работника производственного цеха, у которого из-за вредных условий труда развилось хроническое заболевание органов дыхания и установлена 10-процентная утрата профессиональной трудоспособности.
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