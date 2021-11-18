Сбер запустил калькулятор социальных выплат

Сбер запустил новый сервис — калькулятор социальных выплат. Инструмент может позволить узнать размер федеральных и региональных пособий, положенных гражданину, а также где и как можно оформить выплаты, необходимые для этого документы, сообщает пресс-служба банка.
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