День 14 октября в истории

День работников заповедного дела в России. Неофициальный праздник людей, выбравших изучение и охрану природы делом своей жизни, был учрежден в 1999 году на Всероссийском семинаре-совещании директоров государственных заповедников, которое проходило во Владивостоке.
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