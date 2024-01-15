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В Нижнем Тагиле инструктор автошколы лишена права управления автомобилем из-за пьяного вождения

14 января 2024 года около 03:30 в ходе областного спецмероприятия «Безопасная дорога» сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на автомобиль «Хендэ Ай 20» с цветографическими рисунками и включенным фонарем, принадлежащий одной из автошкол города.

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