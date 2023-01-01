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Артета о 7 очках от «Сити»: «Арсенал» должен доминировать везде, прибавлять дальше»

Микель Артета высказался об отрыве «Арсенала» от «Манчестер Сити». «Горожане» в субботу сыграли вничью с «Эвертоном» в рамках 18-го тура Премьер-лиги.

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