В зоне СВО испытают дрон с безоткатным орудием

В зоне СВО испытают квадрокоптер-истребитель с безоткатным орудием Опытную эксплуатацию дрона с безоткатным орудием для поражения других беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) начали в зоне специальной военной операции (СВО).
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