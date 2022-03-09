Popcaketv

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62 тыс. людей останутся без работы?! Что ждет работников «Макдональдса» после закрытия ресторанов?!

62 тыс. людей останутся без работы?! Что ждет работников «Макдональдса» после закрытия ресторанов?!

В связи с ситуацией в мире многие зарубежные компании закрывают свои офисы и магазины на территории Российской Федерации, чтобы доказать, что они не поддерживают нашу позицию.

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