62 тыс. людей останутся без работы?! Что ждет работников «Макдональдса» после закрытия ресторанов?!

В связи с ситуацией в мире многие зарубежные компании закрывают свои офисы и магазины на территории Российской Федерации, чтобы доказать, что они не поддерживают нашу позицию.
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