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4 ноября в Тульской области будем пасмурно, местами пройдет дождь

4 ноября в Тульской области будем пасмурно, местами пройдет дождь

В День народного единства, 4 ноября, в Тульской области ожидается повышенное атмосферное давление. Ночью — преимущественно без осадков, днем — местами небольшой дождь.

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