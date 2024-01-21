⛔Сразу хочу предупредить, что это весьма сомнительное удовольствие платное. Для того чтобы попасть в любую из открытых для посещения пирамид нужно заплатить дополнительно.
Почему вам не нужно идти внутрь египетских пирамид
Комментарии
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Галина Скрипник
Пирамиды предназначались для трансляции энергетики и общения с богами. А не для экскурсий туристов.
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18 час.
Alexandr Paval
Всё верно, Галина. Нам такие технологии ещё даже не снились.
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18 час.
Игорь Кошетов
Духота, грязь, теснота и смрад от мочи и фекалий предыдущих туристов. Вот это - пирамида внутри. Ах да, еще - дрянное освещение
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8 час.
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