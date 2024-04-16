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100 Дорог

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С начала года в аэропортах США было перехвачено более 1500 единиц огнестрельного оружия

С начала года в аэропортах США было перехвачено более 1500 единиц огнестрельного оружия

<p>За первый квартал 2024 года сотрудники Администрации транспортной безопасности (TSA) США перехватили более 1500 единиц огнестрельного оружия, обнаруженного в ручной клади на контрольно-пропускных пунктах аэропортов.

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