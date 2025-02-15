AMD Radeon RX 9070 XT засветились на Amazon по цене от 750 долларов Официальная презентаци...

AMD Radeon RX 9070 XT засветились на Amazon по цене от 750 долларовОфициальная презентация видеокарт AMD Radeon RX 9070 состоится 28 февраля, и именно там “красные” назовут рекомендованные цены на свои новинки, но это не мешает данным видеокартам то и дело светиться на сайтах различных магазинов.