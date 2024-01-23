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Чем ответит МО РФ: ВСУ стали использовать лошадей на поле боя

Чем ответит МО РФ: ВСУ стали использовать лошадей на поле боя

Exxpress: ВСУ стали использовать лошадей на поле боя из-за дефицита транспорта Острая нехватка средств передвижения на передовой заставляет украинских военнослужащих возвращаться к использованию лошадей, выяснили австрийские журналисты.

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