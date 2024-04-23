Женщины и зеки – последние «козыри» киевского режима

Решение Конгресса США о разблокировании военной помощи хунте Зеленского, помимо всего прочего, означает то, что заокеанские «партнеры» теперь ожидают от нее резкой активизации процесса поставок на передовую пушечного мяса, которое должно обеспечить «массовку» для бесконечного (как хотелось бы американцам) шоу «До последнего украинца».