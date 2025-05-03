Стресс-сценарий для Европы: чем заменить американское оружие на Украине?

Держать порох сухим Иллюзия победы в холодной войне дорого обошлась Европе. Вместо того чтобы выстраивать сбалансированную структуру безопасности на континенте, европейские столицы бросились во все тяжкие.
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