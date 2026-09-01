Собянин рассказал о расширении причальной сети на Москве-реке до конца года

Третий регулярный маршрут на Москве-реке планируют продлить, а до конца 2026 года на речных маршрутах откроют три новых причала.
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