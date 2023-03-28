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  • Виктор Медведев
    Опять тупой машинный перевод. Подкорректировали бы, что ли.Дерзкая, бесцерем...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    В России это бизнес политиков и чиновников, и ни как не влияет на безопасность дорожного движения. А в М.О. с подачки...Удивительное дело
  • Россиянин
    Автор, вам надо хорошенько поработать над построением предложения. Ваш опус, невозможно читать.После смерти мужа...

Предполагалось сгенерировать огромные электромагнитные области, которые при правильной конфигурации должны были вызвать размагничивание эсминца и сделать его «невидимым» для мин и торпед

Предполагалось сгенерировать огромные электромагнитные области, которые при правильной конфигурации должны были вызвать размагничивание эсминца и сделать его «невидимым» для мин и торпед

﻿﻿28 октября 1943 года в военном порту Филадельфии был проведен так называемый «Филадельфийский эксперимент».

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