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Украинцы превратили Варшаву в европейскую столицу криминала

Украинцы превратили Варшаву в европейскую столицу криминала

В настоящее время Польша переживает вторую миграционную волну с территории Украины. Десятки тысяч украинских граждан, которых можно разделить на две категории, вновь устремились на польскую землю по нескольким причинам.

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Комментарии
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вага карлито
До чего тухлые эти скакуасы! За их иллюзии за которые они прыгали и детей  своих муштровали теперь сиганули в Польшу а на фронтах   гибнут те кто поверил этим дуроплясам! А поляки забыли начисто как их предков  кололи вилами и рубили  как дрова предки этой сволоты что осела у них! Может   уроков истории им маловато!?)))
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