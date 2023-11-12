В настоящее время Польша переживает вторую миграционную волну с территории Украины. Десятки тысяч украинских граждан, которых можно разделить на две категории, вновь устремились на польскую землю по нескольким причинам.
Украинцы превратили Варшаву в европейскую столицу криминала
Комментарии
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вага карлито
До чего тухлые эти скакуасы! За их иллюзии за которые они прыгали и детей своих муштровали теперь сиганули в Польшу а на фронтах гибнут те кто поверил этим дуроплясам! А поляки забыли начисто как их предков кололи вилами и рубили как дрова предки этой сволоты что осела у них! Может уроков истории им маловато!?)))
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