Украинцы превратили Варшаву в европейскую столицу криминала

вага карлито

До чего тухлые эти скакуасы! За их иллюзии за которые они прыгали и детей своих муштровали теперь сиганули в Польшу а на фронтах гибнут те кто поверил этим дуроплясам! А поляки забыли начисто как их предков кололи вилами и рубили как дрова предки этой сволоты что осела у них! Может уроков истории им маловато!?)))