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SPORT24.ru

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Врач Резепов назвал сроки восстановления Барко от острого бронхита — прогноз неутешительный

Врач Резепов назвал сроки восстановления Барко от острого бронхита — прогноз неутешительный

Бывший врач ЦСКА и «Локомотива» Александр Резепов рассказал, как скоро лидер «Спартака» Эсекьеля Барко сможет восстановиться после болезни.

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