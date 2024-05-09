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Сайнс выбирает между «Ауди» и «Мерседесом», вариант с «Ред Булл» отпал (F1-Insider)

Карлос Сайнс, покидающий «Феррари» в конце 2024 года, не сможет стать пилотом «Ред Булл», утверждает F1-Insider.

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