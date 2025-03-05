Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 907 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерьян Смогловский
    В. Питере. Эти. Азиаты. Заполонили. Такси. Наглые. До. Предела. Спасибо. ГубернаторуНелегалы в такси ...
  • Eduard
    Не много на себя берете?Вы обычные самозванцы!ЕС обсуждает буду...
  • V K
    Стоит внимательно присмотреться к этим "контактам". Все видели, КАК Эрдоган встречал нашу В.И.Матвиенко: усадил её на...Акиф Чагатай Кылы...

Захарова заявила о "весеннем" выступлении Макрона с признанием о России

Захарова заявила о "весеннем" выступлении Макрона с признанием о России

Выступление у Макрона вышло по-настоящему весенним, заявила Мария Захарова.Президент Макрон признался, что мир в Европе для Франции не в приоритете, а Россию они собираются "утихомирить", заявила официальный представитель русского МИД.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх