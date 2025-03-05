Захарова заявила о "весеннем" выступлении Макрона с признанием о России

Выступление у Макрона вышло по-настоящему весенним, заявила Мария Захарова.Президент Макрон признался, что мир в Европе для Франции не в приоритете, а Россию они собираются "утихомирить", заявила официальный представитель русского МИД.
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