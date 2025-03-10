ВСУ ударили из HIMARS по собственным позициям в Курской области

ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по своим же подразделениям в районе Суджи Курской области. Потеряв связь с бригадами, они ошибочно решили, что на этом направлении уже действуют российские штурмовые отряды, и атаковали свои позиции, пытаясь хоть как-то замедлить продвижение российских войск.