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Курские новости

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ВСУ ударили из HIMARS по собственным позициям в Курской области

ВСУ ударили из HIMARS по собственным позициям в Курской области

ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по своим же подразделениям в районе Суджи Курской области. Потеряв связь с бригадами, они ошибочно решили, что на этом направлении уже действуют российские штурмовые отряды, и атаковали свои позиции, пытаясь хоть как-то замедлить продвижение российских войск.

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