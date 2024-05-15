В рамках Дня семьи полиция подписала соглашение

Глава Национальной полиции Виорел Чернэуцану подписал соглашение о сотрудничестве между Главной полицейской инспекцией и Национальным агентством по предотвращению и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием.
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