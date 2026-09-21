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Царьград

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Суд Петербурга изымет активы экс-главы структур Росавтодора на сотни миллионов

Суд Петербурга изымет активы экс-главы структур Росавтодора на сотни миллионов

Пушкинский районный суд Петербурга назначил предварительное заседание по иску об изъятии в доход государства имущества бывшего руководителя подведомственных Росавтодору учреждений Игоря Глазырина, которого подозревают в нарушении антикоррупционного законодательства.

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