"На растерзание". В ЕС вздрогнули: НАТО приняла ужасающее решение по России

Алексей Горшков

НАТО создавалось для противодействия СССР и его союзникам - позже составившим Варшавский Договор - ни того, ни другого уже 35 лет НЕТ, поэтому и НАТО В ПРЕЖНЕМ ВИДЕ уже не нужен! Российская Федерация - уже не только не Варшавский Договор, но даже и не СССР !!! Поэтому и противостояния НАТО во главе с США и Варшавского Договора во главе с СССР УЖЕ НЕТ !!! Совершенно естественно, что раз СССР уже нет - и США из блока НАТО выходит - там им просто НЕТ СМЫСЛА находиться! А европейские страны - члены НАТО за время гегемонии США так "РАССЛАБИЛИСЬ", что к самостоятельной обороне ПРОСТО НЕ СПОСОБНЫ !!! Мне это напомнило МОЙ ЛИЧНЫЙ пример: как-то я сломал ногу, и два месяца был загипсован. Когда гипс сняли, травмированная нога была гораздо тоньше здоровой - мышцы там не то чтобы атрофировались, но как-то усохли! Пришлось ещё некоторое время на лечебную гимнастику походить - чтобы ногу восстановить! Так и европейцы, образно говоря - "усохли" "под американским гипсом" - ИМ ЕЩЁ ДОЛГО ВОССТАНАВЛИВАТЬСЯ НАДО !!! Евросоюз, по идее действительно САМ должен себя оборонять, но он ДАЛЕКО НЕ ЕДИН !!! Мне кажется, что надо усиленно работать по ДАЛЬНЕЙШЕМУ раздроблению наших неприятелей изнутри! Надо максимально ВСЕ противоречия между недружественными нам странами и внутри этих стран использовать! Я считаю - надо, как и наши ... недруги - не стесняться "взламывать" соперника изнутри, ЭЛЕМЕНТАРНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЕГО ВНУТРЕННИМИ ПРОТИВОРЕЧИЯМИ !!! А их ПРЕДОСТАТОЧНО !!! Возьмём навскидку ЧИСТО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ конфликты! Между Польшей и Германией - из-за восточнопрусских и восточногерманских земель, в своё время ПОДАРЕННЫХ Польше СССР, между ТОЙ ЖЕ Польшей и Литвой - из-за Виленского края ОПЯТЬ ЖЕ ПОДАРЕННОГО ТЕМ ЖЕ СССР Литве, между Литвой и Германией - из-за СНОВА ЖЕ ПОДАРЕННОГО СССР ЛИТВЕ Мемельского края (Клайпедской области)! Между прочим - преемник СССР - не Литва или Польша, а МЫ !!! Претендовать на эти земли, имея на то ПОЛНОЕ ПРАВО, мы навряд ли будем, НО СТРАВИТЬ МЕЖДУ СОБОЙ претендентов на них... А конфликты, в которых СССР ВООБЩЕ ни при чём - англо-шотландский, испано-каталонский, баски ОДНОВРЕМЕННО и против Франции и против Испании, и т.д., и т.п.! Чует моё сердце: Польша рано или поздно ещё и со Швецией переср ... пардон - поругается, вспомнив, как в XVII веке шведы Речь Посполитую почти всю завоевали! Нашим спецслужбам в Европе есть где развернуться - причём гораздо более эффективно и этически бесспорно, чем ледорубом Меркадера (кто не знает - убившего Троцкого) или миной в конфетной коробке у Судоплатова (взорвавшего перед войной укронациста Коновальца)! Дело тут даже не в поддержке разнонаправленных движений,как таковых - надо просто их использовать! Поддерживали же западные страны разновсяческих революционеров и "прогрессивную интеллигенцию" в Российской империи,поздравлявшую японского императора с победой над РОССИЙСКИМ флотом у Цусимы? Это же совершенно не значит, что они их мнение разделяли - им просто БЫЛО ВЫГОДНО использовать антигосударственные силы в России! НАДО У НИХ УЧИТЬСЯ !!!