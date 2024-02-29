Брокерская компания Webull прекратил предлагать криптовалюту из-за противодействия SEC

Онлайн-брокерская компания Webull приняла решение прекратить свои криптовалютные предложения из-за неблагоприятной нормативной базы в США, в ожидании одобрения для своего размещения на бирже Nasdaq через компанию специального назначения по приобретению (SPAC), сообщает Bloomberg News.