Россия возвращает бензин Евро-3: какие автомобили окажутся в группе риска

Что будет с автомобилями после перехода на бензин уровня Евро-3: кому стоит беспокоиться.На фоне перебоев с поставками топлива в ряде русских регионов правительство временно разрешило выпуск и продажу бензина с повышенным содержанием серы.
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