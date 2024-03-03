Бастрыкин поставил на контроль дело о детях, попавших в реанимацию из-за побоев матери

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого против жительницы Удмуртии по обвинению в истязании своих двухмесячных детей.
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