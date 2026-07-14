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Закон, порядок, государство

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Фермер из Ингушетии стал фигурантом двух уголовных дел о мошенничестве с госсубсидиями на 5 млн рублей

В Республике Ингушетия следственным отделом МО МВД России «Малгобекский» в отношении 44-летнего жителя сельского поселения Сагопши расследуются два уголовных дела о мошенническом хищении более пяти миллионов бюджетных рублей.

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