Фермер из Ингушетии стал фигурантом двух уголовных дел о мошенничестве с госсубсидиями на 5 млн рублей

В Республике Ингушетия следственным отделом МО МВД России «Малгобекский» в отношении 44-летнего жителя сельского поселения Сагопши расследуются два уголовных дела о мошенническом хищении более пяти миллионов бюджетных рублей.
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