Четверть барнаульцев хотят приводить домашних животных на работу

Женщины чаще мужчин одобряют присутствие питомцев в рабочем коллективе В Барнауле 27% трудоустроенных граждан поддерживают инициативу время от времени брать с собой на работу кота или собаку, сообщает сервис по поиску работы SuperJob.
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