Зубы на вес золота: что происходит с ценами на стоматологические услуги в России

Посещение стоматологической клиники вызывает сейчас не самые приятные эмоции. И не только потому, что практически для всех проблемы с зубами – это очень чувствительная и болезненная тема в прямом смысле этих слов.
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