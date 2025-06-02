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Всё о женщинах

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Названы пять самых модных вещей лета 2025 года

Названы пять самых модных вещей лета 2025 года

Модные обозреватели назвали пять главных трендов лета 2025 года. Материал публикует Glamour. По словам журналистов, актуальность обрели вещи в «отпускном стиле», среди которых оказались полосатые лонгсливы, светлые брюки, украшения в морской тематике, плетеные сумки и лоферы.

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