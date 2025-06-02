Названы пять самых модных вещей лета 2025 года

Модные обозреватели назвали пять главных трендов лета 2025 года. Материал публикует Glamour. По словам журналистов, актуальность обрели вещи в «отпускном стиле», среди которых оказались полосатые лонгсливы, светлые брюки, украшения в морской тематике, плетеные сумки и лоферы.