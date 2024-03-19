Куриные фрикадельки для детского меню

Предлагаю приготовить для детей вкусные куриные фрикадельки - замечательное и несложное горячее блюдо, которое обязательно приживётся в вашем меню! Их можно готовить не только для детей, такие фрикадельки прекрасно впишутся в рацион тех людей, кому необходимо щадящее питание.