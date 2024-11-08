Муром – Родина-2 где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Вторая Лига 9 ноября

В субботу, 9 ноября, сыграют Муром и Родина-2 в рамках Второй Лиги по футболу (ФНЛ-2, ПФЛ). Бесплатная ставка 3 000₽ на этот матч ⚽⚽⚽ Игра пройдет на стадионе «Муром ».